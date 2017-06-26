Fernandao start verecek
Atiker Konyaspor maçında sol kolu çeşitli yerlerinden kırılarak sezonu erken kapamak zorunda olan Fernandao, tedavisinin sonuna geldi. Brezilyalı forvetin Topuk Yaylası kampında takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Birçok Anadolu takımından teklif alan sambacının ayrılmayı istemediği, Fenerbahçe'de kalarak kendini yeniden ispatlama savaşı vermek istediği belirtildi.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:26
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Fernandao start verecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.