 Fernandao start verecek – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    start verecek

    Fernandao start verecek
    Atiker Konyaspor maçında sol kolu çeşitli yerlerinden kırılarak sezonu erken kapamak zorunda olan Fernandao, tedavisinin sonuna geldi. Brezilyalı forvetin Topuk Yaylası kampında takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Birçok Anadolu takımından teklif alan sambacının ayrılmayı istemediği, Fenerbahçe'de kalarak kendini yeniden ispatlama savaşı vermek istediği belirtildi.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:26
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