Fernandao start verecek

Atiker Konyaspor maçında sol kolu çeşitli yerlerinden kırılarak sezonu erken kapamak zorunda olan Fernandao, tedavisinin sonuna geldi. Brezilyalı forvetin Topuk Yaylası kampında takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Birçok Anadolu takımından teklif alan sambacının ayrılmayı istemediği, Fenerbahçe'de kalarak kendini yeniden ispatlama savaşı vermek istediği belirtildi.