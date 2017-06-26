Fenerbahçe'den İbrahimovic açıklaması!

İşte sarı lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklama:



"Dün ve bugün tarihli Fanatik Gazetelerinin manşetinde yar alan "1 değil 5 forma alırım" ve "Fenerbahçe'de tarihi operasyon" başlıklı, Zlatan Ibrahimovic'le kulübümüzün ilgilendiğine dair haberler yalandır.

Fanatik Gazetesi, bu haberlerle adeta kendi çalıp kendi oynamakta ve kamuoyunda yanlış bir beklenti oluşturmaktadır. Bununla birlikte Fanatik Gazetesi böyle bir transferi karşılayacak maddi kaynağa sahipse bahse konu oyuncuyu transfer edebilirler.

Bu tür masa başında uydurulan ve kamuoyunu manipüle eden yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederiz.

Kamuoyuna duyurulur."