 Favori F.Bahçe – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    Favori F.Bahçe

    Favori F.Bahçe
    F.Bahçe ile 3 yıllık sözleşme uzatan Hasan Ali, futbolunda olgunluk dönemine girdiğini, yeni sezon takıma katkısının daha büyük olacağını söyledi. Milli futbolcu, yeni sezon için ise iddialı konuşurken, "Aykut hoca ile şampiyonluğun en büyük adayı biziz" dedi.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:31
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