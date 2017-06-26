 Dirar açığa değil beke – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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HEPSİ
    26 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Dirar açığa değil beke

    Dirar açığa değil beke
    Sağ kanat orijinli olan ancak sağ bekte de başarıyla görev yapabilen 'ın Fenerbahçe'deki pozisyonunun ne olacağı merak ediliyor. Aykut Kocaman'ın kafasındaki düşünce, Faslı yıldızı sağ bek oynatmak. Sarı-lacivertlilerin sağ açığa oyuncu araması ise Kocaman'ın bu planının bir işareti olarak gösteriliyor.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:23
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