Dirar açığa değil beke
Sağ kanat orijinli olan ancak sağ bekte de başarıyla görev yapabilen Nabil Dirar'ın Fenerbahçe'deki pozisyonunun ne olacağı merak ediliyor. Aykut Kocaman'ın kafasındaki düşünce, Faslı yıldızı sağ bek oynatmak. Sarı-lacivertlilerin sağ açığa oyuncu araması ise Kocaman'ın bu planının bir işareti olarak gösteriliyor.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:23
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