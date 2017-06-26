Bilim geri dönüyor
Fenerbahçe’de Aykut Kocaman’la birlikte bilimsel testlere dönüş başlayacak. Kocaman’ın vazgeçilmezi olan görüntülü analiz yöntemi ‘Robotic Eye’ de yeniden uygulamaya konacak.
Fenerbahçe'de, Aykut Kocaman'ın dönüşü ile birlikte rafa kaldırılan sezon başı testleri geri geliyor. Bu testler sayesinde oyuncuların kas ve kondisyon durumlarına göre antrenman programları çıkarılacak. Kampta normal antrenmanlar dışında eksikleri olan oyunculara ek çalışma programları verilecek. Kocaman, Konya'yı çalıştırdığı dönemde de kullandığı 'Robotic Eye' adı verilen Görüntü Analiz Sistemi uygulamasına sistemini de geri getirecek.
TÜM VERİLER ELDE
Maç sırasında oyuncuların kat ettikleri mesafe, sprint sayısı, yüksek şiddetli koşu gibi verilerini tespit eden sistem, aynı zamanda oyuncuların ne zaman yorulduğunu da teknik heyete bildiriyor.
TÜM VERİLER ELDE
Maç sırasında oyuncuların kat ettikleri mesafe, sprint sayısı, yüksek şiddetli koşu gibi verilerini tespit eden sistem, aynı zamanda oyuncuların ne zaman yorulduğunu da teknik heyete bildiriyor.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:18
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