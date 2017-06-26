 Bilim geri dönüyor – Fotomaç – 26 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Haziran 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Bilim geri dönüyor

    Bilim geri dönüyor

    ’de Aykut Kocaman’la birlikte bilimsel testlere dönüş başlayacak. Kocaman’ın vazgeçilmezi olan görüntülü analiz yöntemi ‘Robotic Eye’ de yeniden uygulamaya konacak.

    'de, Aykut Kocaman'ın dönüşü ile birlikte rafa kaldırılan sezon başı testleri geri geliyor. Bu testler sayesinde oyuncuların kas ve kondisyon durumlarına göre antrenman programları çıkarılacak. Kampta normal antrenmanlar dışında eksikleri olan oyunculara ek çalışma programları verilecek. Kocaman, Konya'yı çalıştırdığı dönemde de kullandığı 'Robotic Eye' adı verilen Görüntü Analiz Sistemi uygulamasına sistemini de geri getirecek.

    TÜM VERİLER ELDE
    Maç sırasında oyuncuların kat ettikleri mesafe, sprint sayısı, yüksek şiddetli koşu gibi verilerini tespit eden sistem, aynı zamanda oyuncuların ne zaman yorulduğunu da teknik heyete bildiriyor.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bilim geri dönüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.