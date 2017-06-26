 Batshuayi’de flaş gelişme – Fotomaç – 26 Haziran 2017
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    26 Haziran 2017, Pazartesi
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    Batshuayi’de flaş gelişme

    Batshuayi’de flaş gelişme
    Sarı-lacivertli takımı, Gabigol'de olduğu gibi 'de de şans doğdu. Oyuncunun kulübü Chelsea'nin, Swansea'li forvet Llorente'yi transfer etmek istediği bildirildi. Maviler'in bu ismi kadroya katması durumunda Batshuayi'yi kiralayacağı kaydedildi.
    1. 26 Haziran 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:25
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