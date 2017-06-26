Batshuayi’de flaş gelişme
Sarı-lacivertli takımı, Gabigol'de olduğu gibi Michy Batshuayi'de de şans doğdu. Oyuncunun kulübü Chelsea'nin, Swansea'li forvet Llorente'yi transfer etmek istediği bildirildi. Maviler'in bu ismi kadroya katması durumunda Batshuayi'yi kiralayacağı kaydedildi.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:25
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