Andre Castro imza atıyor
F.Bahçe'nin her konuda anlaşmaya vardığı ileri sürülen Andre Castro'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kasımpaşa ile sözleşmesi biten ve bonservisi elinde olan 29 yaşındaki Portekizli futbolcunun transferinin bayramdan sonra resmiyet kazanacağı bilgisine ulaşıldı. Castro, 4 sezon formasını giydiği Kasımpaşa'da 132 lig gerçekleştirdi.
- 26 Haziran 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:24
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