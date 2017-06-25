 Van Persie giderse yıldız yağacak – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Van Persie giderse yıldız yağacak

    Van Persie giderse yıldız yağacak

    Kanarya’nın süper yıldızı Van Persie, Feyenoord ile yakın temasta. RVP, Hollanda’ya dönerse sarı-lacivertliler aynı kalibredeki isimlerin peşine düştü. Aziz Yıldırım’ın büyük rüyası Bacca.

    , 'nin durumuna göre forvet transferinde görüşmelerini sürdürüyor. Hollandalı yıldızın Feyenoord'a dönme ihtimalinin bulunması nedeniyle şok yaşamak istemeyen sarı-lacivertli yönetim dünyaca ünlü yıldızlarla temasta. Teknik direktör Aykut Kocaman "Van Persie gibi golcüyü nereden bulacağız" diyerek tecrübeli forvetin takımda kalmasını istese de 33'lük yıldız ülkesine dönmeye sıcak bakıyor. Fenerbahçe'nin yerine düşündüğü ilk isim Carlos Bacca. Milan'ın yollarını ayırmaya hazırlandığı Kolombiyalı forvet hala istediği gibi bir teklif alamadı. Kanarya 30 yaşındaki yıldızı kiralamak için Milan yönetimiyle masada.

    DOUMBİA HAZIR
    Kanarya'nın Bacca transferinde sorun yaşanırsa kadrosuna katacağı isim büyük ihtimalle Seydou Doumbia olacak. Fenerbahçe iyi bir teklifle Sporting Lizbon'un avcunun içindeki tecrübeli forvetin aklını çelmişti. Sarı-lacivertlilerin bir diğer hedefi ise Lucas Perez. Ancak Arsenal'i yıldız kariyerine İspanya'da devam etmek istiyor.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:49
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