Van Persie giderse yıldız yağacak
Kanarya’nın süper yıldızı Van Persie, Feyenoord ile yakın temasta. RVP, Hollanda’ya dönerse sarı-lacivertliler aynı kalibredeki isimlerin peşine düştü. Aziz Yıldırım’ın büyük rüyası Bacca.
DOUMBİA HAZIR
Kanarya'nın Bacca transferinde sorun yaşanırsa kadrosuna katacağı isim büyük ihtimalle Seydou Doumbia olacak. Fenerbahçe iyi bir teklifle Sporting Lizbon'un avcunun içindeki tecrübeli forvetin aklını çelmişti. Sarı-lacivertlilerin bir diğer hedefi ise Lucas Perez. Ancak Arsenal'i yıldız kariyerine İspanya'da devam etmek istiyor.
- 25 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:49
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Stoper harekatı
Toplam 24
Yorum
beko yıllık parasına bakmayın.bonservisle oyuncu alamıyorsunuz ama yıllık verdgigin parada kısıtlama yok.bonservissiz pepeden kaliteliside yoktur
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
t4532 Gelmez, Barcelonadan yüksek ücretini alır. Para verilmesede Barcelone ödeneceklerden karlı çıkar. Gelirse konu yan yapar, futbol çıkmaz.
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Arda derbisi
Toplam 75
Yorum
adanalı isterse 1000kişi beğenmesin bu yazımı. ne gökan töre nede arda futbolcu değiller. paracı kendini beğenmiş saygısızlar. böyle futbolcu olmaz
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