 Salih Uçan eski günlerine döndü – Fotomaç – 25 Haziran 2017
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    25 Haziran 2017, Pazar
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    Salih Uçan eski günlerine döndü

    Salih Uçan eski günlerine döndü
    Sarı-lacivertlilerin büyük beklenti içinde oldukları Salih Uçan, Marmaris'te çocuklarla vakit geçiriyor. 23 yaşındaki oyuncu, Marmaris'te ilk futbol oynadığı sahada çocuklarla buluştu. Salih kısa süre onlarla birlikte top koşturdu. Genç futbolcu yeni sezon öncesi özel antrenmanlarla kendini kampa hazırlıyor.
    1. 25 Haziran 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:07
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