Fenerbahçe'den flaş İbrahimovic açıklaması!
Fenerbahçe, son günlerde basında yer alan İbrahimovic'in transfer edilmek istendiği iddialarıyla ilgili bir açıklama yaptı.
İşte sarı lacivertlilerin resmi sitesinden yapılan açıklama:
"Dün ve bugün tarihli Fanatik Gazetelerinin manşetinde yar alan "1 değil 5 forma alırım" ve "Fenerbahçe'de tarihi operasyon" başlıklı, Zlatan Ibrahimovic'le kulübümüzün ilgilendiğine dair haberler yalandır.
Fanatik Gazetesi, bu haberlerle adeta kendi çalıp kendi oynamakta ve kamuoyunda yanlış bir beklenti oluşturmaktadır. Bununla birlikte Fanatik Gazetesi böyle bir transferi karşılayacak maddi kaynağa sahipse bahse konu oyuncuyu transfer edebilirler.
Bu tür masa başında uydurulan ve kamuoyunu manipüle eden yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederiz.
Kamuoyuna duyurulur."
- 25 Haziran 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:34
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Gomis'in transferini duyurdular
Toplam 11
Yorum
FUTBOL USA ZATEN GS'YI BITIRMEYE GELMISTI , ALDIGI OYUNCULARLA GS ANCA ORTALARDA OLUR, TUDOR ZATEN PARASNI ALIYO DURSUN NE DERSE ONU YAPIYO
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Gomis'in transferini duyurdular
Toplam 11
Yorum
FUTBOL USA DURSUN YERLERI SATTI, SAMPIYON TAKIMIN OYUNCULARI SATTI, SIMDI YEDEKLERI TRANSFER EDIYO 80,MILYON EU. HARCIYO GS'YI BORCA SOKUP KACICAK
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Emrah Başsan Alanya’da
Toplam 8
Yorum
selcuk yasın satın selcugu satın kovun şunu artık.. yasinide kovunnn yeter artık kımse demıyor selcuk gitsin ne ayaksınız olm siz yazarlar nerdesınız
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