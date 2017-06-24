 Yeni zeminde sona gelindi – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Yeni zeminde sona gelindi

    Yeni zeminde sona gelindi
    Ülker Stadı'nda hibrit çim sistemine geçiş kapsamında çalışmalar son sürat devam ediyor. Eski çimin sökülmesinin ardından yeni getirilen kum lazer yöntemiyle zemine dökülmüş, ardından çim serme işlemleri tamamlanmıştı. Bu işlemden sonra lif çakma işlemine de başlandı. Bu ayın sonunda yeni zemin tamamen hazır olacak.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:53
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