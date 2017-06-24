Volkan bir anda çılgına döndü
Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki deneyimli kalecisi Volkan Demirel, ailesiyle birlikte tatil yaptığı Marmaris'te 'tatsız' bir olay yaşadı
YOLDAN ÇEKİLSENE LAN! DEYİNCE...
Hürriyet'in haberine göre Demirel; eşi ve çocuğuyla birlikte yürürken arkasından gelen arabayı fark etmemesi üzerine sürücü kendisine "Yoldan çekilsene lan!" diye bağırdı. 35 yaşındaki kaleci bu tepkiye oldukça sinirlenerek sürücünün üzerine yürüdü.
4 KİŞİ ZOR TUTTU
İddialara göre Demirel'i 4 kişi güçlükle durdurdu.
ÖZÜR DİLEDİ
Araç sahibinin "Abi seni tanımadım. Özür dilerim" demesi üzerine olay tatlıya bağlandı.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 14:18
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Dursun Özbek'ten bayram mesajı
Toplam 2
Yorum
öğretici senden kurtulduğumuz günü GS bayramı ilan edeceğiz !
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Arda derbisi
Toplam 48
Yorum
Kartalist Arda renklilere gitsin..bize artist degil sporcu lazim.
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Josef: Öncelik Vasco’da
Toplam 3
Yorum
TCelcius Bu çocuğa baktığımda aklıma hep fenerin içine aldığı 8m euroluk o devasa büyüklükteki yüzyılın olmasada 50 yılın cıbığı geliyor.:D
Volkan bir anda çılgına döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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