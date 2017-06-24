 Volkan bir anda çılgına döndü – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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HEPSİ
    24 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Volkan bir anda çılgına döndü

    Volkan bir anda çılgına döndü

    Fenerbahçe'nin 35 yaşındaki deneyimli kalecisi , ailesiyle birlikte tatil yaptığı Marmaris'te 'tatsız' bir olay yaşadı

    Sarı-lacivertli kulüp ile sözleşmesini 2 yıl daha uzattıktan sonra ailesiyle önce Bodrum, sonra Marmaris'e giden kaleci, burada yürüyüş yaptığı sırada arkasından gelen bir sürücünün "Yoldan çekilsene lan!" diye bağırması üzerine oldukça sinirlendi.

    YOLDAN ÇEKİLSENE LAN! DEYİNCE...
    Hürriyet'in haberine göre Demirel; eşi ve çocuğuyla birlikte yürürken arkasından gelen arabayı fark etmemesi üzerine sürücü kendisine "Yoldan çekilsene lan!" diye bağırdı. 35 yaşındaki kaleci bu tepkiye oldukça sinirlenerek sürücünün üzerine yürüdü.

    4 KİŞİ ZOR TUTTU
    İddialara göre Demirel'i 4 kişi güçlükle durdurdu.

    ÖZÜR DİLEDİ
    Araç sahibinin "Abi seni tanımadım. Özür dilerim" demesi üzerine olay tatlıya bağlandı.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 14:18
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