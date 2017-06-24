 NBA’de hüsran! – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    NBA’de hüsran!

    NBA’de hüsran!
    NBA'de Draft heyecanı geride kalırken Draft'a giren oyuncularımız seçilemedi. F.Bahçe'den Berk Uğurlu, Karşıyaka'dan Egemen Güven, Banvit'ten Tolga Geçim, İstanbul BB'den Ayberk Olmaz, TOFAŞ'tan Berkan Durmaz herhangi bir takım tarafından seçilme başarısı gösteremedi.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:38
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