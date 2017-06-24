 Lucas Lima’ya teklif yapılmış – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    ’ya teklif yapılmış

    Lucas Lima’ya teklif yapılmış
    Barcelona ile anlaştığını açıklayan Brezilyalı orta saha oyuncusu 'ya Fenerbahçe'nin teklif yaptığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin, 26 yaşındaki sambacı için araştırma yapıp teklif sunduğu bildirilirken, oyuncunun peşindeki diğer takımın da İngiliz ekibi Everton olduğu iddia edildi. Lima, 2018'in başında kulübü Santos ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Barça forması giyecek.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:51
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