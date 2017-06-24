Kocaman yakın takipte

Teknik direktör Aykut Kocaman'ın, kanat forvet olarak da görev yapabilen Seydou Doumbia'daki gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi. Tecrübeli çalıştırıcının, yönetime "Kampa kadar forvet transferini bitirelim. Gelenlerin bir an önce uyum sağlaması için transferin bir an önce bitmesi çok önemli Topuk Yaylası'nda bütün takımı izleyeceğim" dediği dile getirildi.