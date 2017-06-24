Kazancı dünya yıldızları gibi!

Fas'ın Liberation gazetesi, Fenerbahçe'nin Monaco'dan transfer ettiği Nabil Dirar'ın yılda 2.5 milyon euro kazanacağını yazdı. Gazete, 3+1 yıllık rüya bir sözleşme kapan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncunun ayrıca farklı ikramiyelerle futbolunun son döneminde dünya yıldızlarıyla aynı kategoride bir rakam kazanacağını duyurdu.