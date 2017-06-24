 Kameni’yi askıya aldı – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    ’yi askıya aldı

    Kameni’yi askıya aldı

    Kanarya yıllık 1.7 milyon euro önerdi, Malagalı kaleci 2 milyonda diretti, 3 yıllık sözleşme istedi; iş zora girdi

    F.Bahçe'nin peşinde olduğu kaleci Carlos Kameni konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin Ospina'nın Amerika'ya gideceğini açıklamasının ardından rotayı yeniden kendisine kırdığı Kamerunlu eldivenle ilk yapılan görüşmelerde arada 300 bin euro'luk fark kalmıştı. 33 yaşındaki , son pazarlıklarda da ikna olmadı.

    BEKLEMEYE GEÇTİLER
    Kanarya , 3 yıllık sözleşme ve yıllık 2 milyon euro isteyen tecrübeli file bekçisine 1.7 milyon euro önermişti. Son gelen haberlere göre Kameni'nin bu inatçı tavrındada ısrarcı olduğu, sarı-lacivertli idarecilerin de transferi askıya alıp beklemeye geçtiği dile getirildi.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:50
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