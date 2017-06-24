 Josef: Öncelik Vasco’da – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Josef: Öncelik Vasco’da

    Josef: Öncelik Vasco’da
    Sarı-lacivertlilerin iyi bir teklif gelmesi halinde satmaya hazır olduğu , yetiştiği kulüp olan Vasco Da Gama'nın gündeminde. Ancak Brezilyalı ekibi henüz Fenerbahçe'ye resmi bir teklifte bulunmadı. Konu hakkında Fox Sports'a konuşan Josef, "Vasco benim için çok şey yaptı, karşılığını bir gün vermek istiyorum. Öncelik her zaman Vasco'da olacak, tabii bu benim dileğim. Ancak futbolda bazı şeyler her zaman mutlu sonla bitmiyor" dedi.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:48
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