 İşte Udoh ailesi – Fotomaç – 24 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Haziran 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    İşte Udoh ailesi

    F.Bahçe Erkek Basketbol Takımı'nın Nijerya asıllı ABD'li yıldızı Ekpe Udoh, sezonun yorgunluğunu atmak için ata toprağı Nijerya'ya gitti. Ailesiyle birlikte tatilin tadını çıkartan 2.08'lik pivot, bu anlarını sosyal medyadan paylaştı.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İşte Udoh ailesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.