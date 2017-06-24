 Fenerbahçeli Simon Kjaer evlendi – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Fenerbahçeli evlendi

    Fenerbahçeli Simon Kjaer evlendi

    Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunma oyuncusu , İtalya'da evlendi.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kjaer'in iki çocuğunun annesi olan Eline Gollert ile İtalya'da evlendiği belirtildi.

    İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen düğüne çok sayıda davetlinin katıldığı duyuruldu.

    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:29
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