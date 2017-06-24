Fenerbahçeli Simon Kjaer evlendi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kjaer'in iki çocuğunun annesi olan Eline Gollert ile İtalya'da evlendiği belirtildi.



İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen düğüne çok sayıda davetlinin katıldığı duyuruldu.



