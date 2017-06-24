Fenerbahçeli Simon Kjaer evlendi
Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer, İtalya'da evlendi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kjaer'in iki çocuğunun annesi olan Eline Gollert ile İtalya'da evlendiği belirtildi.
İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilen düğüne çok sayıda davetlinin katıldığı duyuruldu.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:29
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Arda derbisi
Toplam 67
Yorum
Fırat Arda Türkiyeye dönerse oynayacağı tek takım Galatasaraydır. Bu konuda derbi söz konusu bile değildir.
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Volkan bir anda çılgına döndü
Toplam 10
Yorum
KENAN Bunların adını siz koyun. Yüzlerini dönüyorlar,zoru görünce de arkalarını dönüyorlar.Tanımadıkların insan değil mi?
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Arda derbisi
Toplam 67
Yorum
Yalçın Arda TURAN'ın son zamanlarda ki ego zehirlenmesi sonucunda üstüne yakışacak tek forma Fenerbahçe formasıdır. Bir Galatasaraylı olarak Çok iyi oynacak bile olsan takımın gücünü ikiye katlayacak dahi olsan Umarım GALATASARAYIMIZA transfer olmazsın. Sansasyonların futbolcusu sansasyonel bir takıma yani fenerbahçe'ye yakışacaktır.
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