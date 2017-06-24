 Fener aklını çeldi – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Fener aklını çeldi

    Fener aklını çeldi

    O Jogo ve A Bola, Fildişili forvetin Sporting’le görüşürken sürekli fiyat artırdığını iddia etti ve ekledi: Bu sırada F.Bahçe devreye girdi. Yıllık 3 milyon euro önerip ’nın aklını çeldi

    Fenerbahçe'nin bir süredir ilgilendiği forvet oyuncusu Seydou Doumbia konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. 29 yaşındaki forveti renklerine bağlamak için kulübü Roma ile temas kuran sarı- lacivertlerin İtalyan ekibinden olumlu yanıt aldıktan sonra sonra ile masaya oturduğu bildirildi. Portekiz'in O Jogo ve A Bola gazeteleri de bu transfer gelişmesine yer verirken, haberlerde Sporting Lizbon'un takibinde olan Fildişili santrfor için Fenerbahçe'nin bir anda devreye girdiği yazıldı.

    G.SARAY VE TRABZON PEŞİNDE
    Oyuncunun sürekli fiyat artırması nedeniyle Sporting'in bu transferden vazgeçtiği, sarı-lacivertlilerin ise yıllık 3 milyon euro önererek Doumbia'nın aklını çeldiği iddia edildi. Sezonu Basel'de kiralık olarak geçiren tecrübeli santrfor, 25 maçta 20 gol atarak önemli bir başarı yakaladı. Doumbia, G.Saray ve Trabzonspor'un da listesinde bulunuyor.

    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:17
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