Fener aklını çeldi
O Jogo ve A Bola, Fildişili forvetin Sporting’le görüşürken sürekli fiyat artırdığını iddia etti ve ekledi: Bu sırada F.Bahçe devreye girdi. Yıllık 3 milyon euro önerip Doumbia’nın aklını çeldi
G.SARAY VE TRABZON PEŞİNDE
Oyuncunun sürekli fiyat artırması nedeniyle Sporting'in bu transferden vazgeçtiği, sarı-lacivertlilerin ise yıllık 3 milyon euro önererek Doumbia'nın aklını çeldiği iddia edildi. Sezonu Basel'de kiralık olarak geçiren tecrübeli santrfor, 25 maçta 20 gol atarak önemli bir başarı yakaladı. Doumbia, G.Saray ve Trabzonspor'un da listesinde bulunuyor.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:17
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Visca'da sona gelindi
Toplam 16
Yorum
başkan artık akıllan küçük takımın büyük oyuncusunu alınca hüsrana uğruyoruz. büyük takımın vasat oyuncusu bize daha faydalı oluyor. bırak artık ali koç geçsin
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Belhanda G.Saray'da
Toplam 21
Yorum
Ferhat Ya siz hastamisiniz ya9 mil euro mu? Ulan Riva Florya bunlar icin mi satildi ya. Anlasilan 3-4 seneye kalmas Tamamiyle batacayiz elde sifir
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Bacca'da öncelik F.Bahçe'de
Toplam 1
Yorum
SarıKanary Belhanda'yı aldık arkadaşlar GS'a transfer çalımı attık. Belhanda febede
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