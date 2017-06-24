 Diego’dan şov: 2 gol, 1 asist – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    Diego’dan şov: 2 gol, 1 asist

    Diego’dan şov: 2 gol, 1 asist
    Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde beklentilerin oldukça altında kalan , ülkesinde şov yapmayı sürdürüyor. Brezilya liginde Flamengo'nun Chapecoense'yi 5-1 mağlup ettiği karşılaşmada 2 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, 1 golün de asistini yapıp 3 gole direkt etki etti. Bu sonuçla Flamengo ligde 14 puanla 9. sıraya yükseldi. Chapecoense ise 13 puanla 10. sırada kaldı.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:16
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