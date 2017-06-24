Aziz Yıldırım'dan bayram mesajı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde Aziz Yıldırım imzasıyla yer alan mesajda, "Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; ülkemize ve Büyük Fenerbahçe Ailemize birlik ve beraberlik içinde, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dilerim." ifadeleri kullanıldı.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 18:59
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Slovakya Kampı’na Östersunds ayarı
Toplam 2
Yorum
YUSUF BİZDE O TEMENNİDEYİZ AMA BU GİDİŞLE ÇOK ZOR..DAHA BİR İCRAAT YOK
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Bahar Çağlar korkuttu!
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Yorum
Hasan Hüseyin KARABAĞ Geçmiş olsun Bahar, acil şifalar dileriz. Ekran başında ve salonda maçı izleyenlere büyük korku yaşattın. Bu takım seninle güçlü ve güzel.
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Q7 Nani’ye aracı oldu, Bilic işini bozdu
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Yorum
md naniyi fenerden biliyoruz.bşiktaşta kimin yerine oynayacak.çok para verilmeden gelirse alınsın
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