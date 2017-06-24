 Aziz Yıldırım'dan bayram mesajı – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    'dan bayram mesajı

    <a href="/index/aziz-yildirim?id=c1857677-5c9d-451c-8b1b-e1c6455a0287" class="" rel="tag">Aziz Yıldırım</a>'dan bayram mesajı

    Kulübü Başkanı , Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde imzasıyla yer alan mesajda, "Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; ülkemize ve Büyük Ailemize birlik ve beraberlik içinde, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dilerim." ifadeleri kullanıldı.

    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 18:59
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