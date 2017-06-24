Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde Aziz Yıldırım imzasıyla yer alan mesajda, "Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutlar; ülkemize ve Büyük Fenerbahçe Ailemize birlik ve beraberlik içinde, sağlıklı ve huzurlu nice bayramlar dilerim." ifadeleri kullanıldı.