4.5 milyon euro+Luc

Sportig Lizbon, Kjaer için sunduğu 6 milyon euro’luk teklifin F.Bahçe tarafından reddedilmesi üzerine teklifini değiştirdi: 4.5 milyon euro+golcü Luc Castaignos

Fenerbahçe, Simon Kjaer'i iyi bir fiyata elden çıkarmaya çalışıyor. İngiltere, İtalya, İspanya ve Portekiz'den birçok kulüp Danimarkalı stoperi gündeminde tutuyor. Bu kulüplerden biri de Sporting Lizbon. Portekiz temsilcisi, Kjaer için Kanarya'ya 6 milyon euro'luk bir teklif iletmişti ancak bu teklif sarı-lacivertlilerce kabul görmemişti. Sporting, teklifini revize etti; bu kez 4.5 milyon euro'nun yanı sıra Hollandalı golcüsü Luc Castaignos'u önerdi.



G.SARAY VE BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ

Teklife henüz bir yanıt vermeyen Fenerbahçe'nin Castaignos için Aykut Kocaman'ın fikrini aldıktan sonra Sporting'e dönüş yapacağı öğrenildi. Castaignos'un adı, geçen yaz G.Saray, devre arasında ise Beşiktaş için gündeme gelmişti.