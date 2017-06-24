 4.5 milyon euro+Luc – Fotomaç – 24 Haziran 2017
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    24 Haziran 2017, Cumartesi
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    4.5 milyon euro+Luc

    4.5 milyon euro+Luc

    Sportig Lizbon, Kjaer için sunduğu 6 milyon euro’luk teklifin F.Bahçe tarafından reddedilmesi üzerine teklifini değiştirdi: 4.5 milyon euro+golcü

    Fenerbahçe, Simon Kjaer'i iyi bir fiyata elden çıkarmaya çalışıyor. İngiltere, İtalya, İspanya ve Portekiz'den birçok kulüp Danimarkalı stoperi gündeminde tutuyor. Bu kulüplerden biri de Sporting Lizbon. Portekiz temsilcisi, Kjaer için Kanarya'ya 6 milyon euro'luk bir teklif iletmişti ancak bu teklif sarı-lacivertlilerce kabul görmemişti. Sporting, teklifini revize etti; bu kez 4.5 milyon euro'nun yanı sıra Hollandalı golcüsü Luc Castaignos'u önerdi.

    G.SARAY VE BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ
    Teklife henüz bir yanıt vermeyen Fenerbahçe'nin Castaignos için Aykut Kocaman'ın fikrini aldıktan sonra Sporting'e dönüş yapacağı öğrenildi. Castaignos'un adı, geçen yaz G.Saray, devre arasında ise Beşiktaş için gündeme gelmişti.
    1. 24 Haziran 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:48
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