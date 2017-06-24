4.5 milyon euro+Luc
Sportig Lizbon, Kjaer için sunduğu 6 milyon euro’luk teklifin F.Bahçe tarafından reddedilmesi üzerine teklifini değiştirdi: 4.5 milyon euro+golcü Luc Castaignos
G.SARAY VE BEŞİKTAŞ DA İSTEMİŞTİ
Teklife henüz bir yanıt vermeyen Fenerbahçe'nin Castaignos için Aykut Kocaman'ın fikrini aldıktan sonra Sporting'e dönüş yapacağı öğrenildi. Castaignos'un adı, geçen yaz G.Saray, devre arasında ise Beşiktaş için gündeme gelmişti.
- 24 Haziran 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:48
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Visca'da sona gelindi
Toplam 16
Yorum
başkan artık akıllan küçük takımın büyük oyuncusunu alınca hüsrana uğruyoruz. büyük takımın vasat oyuncusu bize daha faydalı oluyor. bırak artık ali koç geçsin
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Belhanda G.Saray'da
Toplam 21
Yorum
Ferhat Ya siz hastamisiniz ya9 mil euro mu? Ulan Riva Florya bunlar icin mi satildi ya. Anlasilan 3-4 seneye kalmas Tamamiyle batacayiz elde sifir
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Bacca'da öncelik F.Bahçe'de
Toplam 1
Yorum
SarıKanary Belhanda'yı aldık arkadaşlar GS'a transfer çalımı attık. Belhanda febede
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