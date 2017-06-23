 Yine aynı iddia – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Yine aynı iddia

    Yine aynı iddia

    Sarı-lacivertlilerin Fernandes’le ilgilendiği iddialarına yenisi eklendi. ligablatt.de adlı site, “F.Bahçe, Lokomotiv’le temasa geçti” diye yazdı

    FOTOMAÇ'ın Fenerbahçe'nin Manuel Fernandes'i transfer etmek istediğine yönelik haberi, Rus Sovspor sitesi tarafından da doğrulanmış, eski Beşiktaşlı yıldızın Türkiye'ye dönmeye can attığı ileri sürülmüştü. İddialara bir yenisi daha eklendi. Ligablatt. de adlı haber sitesi, Fenerbahçe'nin Lokomotiv Moskova forması giyen oyuncu ciddi şekilde ilgilendiğini açıkladı.

    Haberde, sarı-lacivertlilerin Rus kulübüyle temasa geçtiği ve ilk teklifini sunacağı öne sürüldü. Futbola Benfica altyapısında başlayan sırasıyla Portsmouth, Everton, Valencia, Beşiktaş ve Lokomotiv Moskova formaları giydi. Geçtiğimiz sezon 26 resmi maçta 9 gol- 11 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2019 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:58
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