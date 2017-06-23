Yine aynı iddia
Sarı-lacivertlilerin Fernandes’le ilgilendiği iddialarına yenisi eklendi. ligablatt.de adlı site, “F.Bahçe, Lokomotiv’le temasa geçti” diye yazdı
FOTOMAÇ'ın Fenerbahçe'nin Manuel Fernandes'i transfer etmek istediğine yönelik haberi, Rus Sovspor sitesi tarafından da doğrulanmış, eski Beşiktaşlı yıldızın Türkiye'ye dönmeye can attığı ileri sürülmüştü. İddialara bir yenisi daha eklendi. Ligablatt. de adlı haber sitesi, Fenerbahçe'nin Lokomotiv Moskova forması giyen oyuncu ciddi şekilde ilgilendiğini açıkladı.
Haberde, sarı-lacivertlilerin Rus kulübüyle temasa geçtiği ve ilk teklifini sunacağı öne sürüldü. Futbola Benfica altyapısında başlayan Manuel Fernandes sırasıyla Portsmouth, Everton, Valencia, Beşiktaş ve Lokomotiv Moskova formaları giydi. Geçtiğimiz sezon 26 resmi maçta 9 gol- 11 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2019 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.
Haberde, sarı-lacivertlilerin Rus kulübüyle temasa geçtiği ve ilk teklifini sunacağı öne sürüldü. Futbola Benfica altyapısında başlayan Manuel Fernandes sırasıyla Portsmouth, Everton, Valencia, Beşiktaş ve Lokomotiv Moskova formaları giydi. Geçtiğimiz sezon 26 resmi maçta 9 gol- 11 asistlik performans sergileyen 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun 2019 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
Toplam 36
Yorum
MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
Toplam 3
Yorum
nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
Toplam 7
Yorum
:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Yine aynı iddia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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