 Visca'da sona gelindi – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    'da sona gelindi

    Visca'da sona gelindi

    Yeni sezona çok güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, Medipol Başakşehirli oyuncu Edin 'nın transferinde mutlu sona çok yakın.

    Transfer döneminin hızlı ekiplerinden Fenerbahçe, Mehmet Ekici, Valbuena, Dirar'ın ardından Medipol Başakşehirli oyuncu Edin 'yı kadrosuna katmak üzere. Sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir Kulübü'yle sıkı bir pazarlığa girişirken, arada küçük pürüzlerin kaldığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin bu transfer için bonservis ücretinin yanında İstanbul ekibine İsmail Köybaşı'yı da önerdiği ifade edildi. Sarı-lacivertli kulübün önümüzdeki günlerde Boşnak futbolcunun transferini netleştirip, resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

    VİSCA'NIN 2017 PERFORMANSI
    27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir formasıyla ligde 34 maçta 8 gol atarken, 9 da asist yapmıştı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta forma giyen ve 3 asist yapan Visca, Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta forma giymiş ve rakip ağları 3 kez sarsıp 1 asist ile takımına katkı sağlamıştı.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 12:02
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