Visca'da sona gelindi
Yeni sezona çok güçlü bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe, Medipol Başakşehirli oyuncu Edin Visca'nın transferinde mutlu sona çok yakın.
VİSCA'NIN 2017 PERFORMANSI
27 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir formasıyla ligde 34 maçta 8 gol atarken, 9 da asist yapmıştı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maçta forma giyen ve 3 asist yapan Visca, Avrupa Ligi'nde ise 3 maçta forma giymiş ve rakip ağları 3 kez sarsıp 1 asist ile takımına katkı sağlamıştı.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 12:02
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Forvete 36'lık Aduriz!
Toplam 33
Yorum
fb 2.guiza vakası gibi.
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Talisca bilmecesi!
Toplam 3
Yorum
hattrick MANU için Beşiktaş gibi bir takım bırakılır mı , bu kadar seni seven bir taraftarı olan bu takımı bırakıp gideceğine ihtimal bile vermiyorum
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Acerbi teklifi reddedildi
Toplam 3
Yorum
Aslan OYUNCU ILE ANLASIN DEVRE ARASI IMZAYI ALIN SENEYE BEDAVAYA TRANSFER YAPIN INSALLAH BIR DAHA HASTALANMAZ KALITELI STOPER HEM TEKNIK HEM SERT
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