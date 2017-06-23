 Son aday Nakamba – Fotomaç – 23 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Haziran 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Son aday Nakamba

    Son aday Nakamba
    F.Bahçe'ye yeni bir isim daha yazdı. Nijerya basınında yer alan haberde, Galatasaray ile de adı anılan Marvelous Nakamba'nın sarı lacivertlilerin gündeminde olduğu iddia edildi. Vitesse forması giyen 23 yaşındaki Zimbabve'li orta saha oyuncusu için Club Brugge ve Fenerbahçe'nin yarış içerisinde olduğu kaydedildi.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:15
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Son aday Nakamba haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.