Son aday Nakamba

F.Bahçe'ye yeni bir isim daha yazdı. Nijerya basınında yer alan haberde, Galatasaray ile de adı anılan Marvelous Nakamba'nın sarı lacivertlilerin gündeminde olduğu iddia edildi. Vitesse forması giyen 23 yaşındaki Zimbabve'li orta saha oyuncusu için Club Brugge ve Fenerbahçe'nin yarış içerisinde olduğu kaydedildi.