Son aday Nakamba
F.Bahçe'ye yeni bir isim daha yazdı. Nijerya basınında yer alan haberde, Galatasaray ile de adı anılan Marvelous Nakamba'nın sarı lacivertlilerin gündeminde olduğu iddia edildi. Vitesse forması giyen 23 yaşındaki Zimbabve'li orta saha oyuncusu için Club Brugge ve Fenerbahçe'nin yarış içerisinde olduğu kaydedildi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:15
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
Toplam 36
Yorum
MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
Toplam 3
Yorum
nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
Toplam 7
Yorum
:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Son aday Nakamba haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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