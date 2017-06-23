RVP için karar günü
Feyenoord Kulübü, bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında van Persie’nin transferi konusunda izlenecek yol için karar alacak
Feyenoord'un Robin van Persie aşkı giderek alevleniyor... Teknik menajer Martin Van Geel, yönetime Van Persie'nin transfer edilmesini rapor etti. Hollanda şampiyonunun bugün yönetim kurulu toplantısı var. Toplantının en önemli maddesi Van Persie. Konu bugün enine boyuna tartışılacak. 33 yaşındaki yıldızın transfer edilebilme şartlarının yanı sıra form durumu da masaya yatırılacak. Toplantı sonunda yönetimde eğer, "Dirk Kuyt etkisi yapar" kanaati oluşursa, RvP için tüm imkanlar seferber edilecek.
İNDİRİM YAPMASI ŞART
Fenerbahçe'de 4.9 milyon euro ücret alan, bonuslarla birlikte yılda 6 milyon euro kazanan van Persie'nin Feyenoord'a dönmesi, ücretinde indirim yapmasına bağlı. Tabii Fenerbahçe'nin de oyuncuyu satma kararı alması ve düşük bir bonservis ücretine razı edilmesi lazım.
İNDİRİM YAPMASI ŞART
Fenerbahçe'de 4.9 milyon euro ücret alan, bonuslarla birlikte yılda 6 milyon euro kazanan van Persie'nin Feyenoord'a dönmesi, ücretinde indirim yapmasına bağlı. Tabii Fenerbahçe'nin de oyuncuyu satma kararı alması ve düşük bir bonservis ücretine razı edilmesi lazım.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:49
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MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
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