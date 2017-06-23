 RVP için karar günü – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    RVP için karar günü

    RVP için karar günü

    Feyenoord Kulübü, bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında ’nin transferi konusunda izlenecek yol için karar alacak

    Feyenoord'un Robin van Persie aşkı giderek alevleniyor... Teknik menajer Martin Van Geel, yönetime 'nin transfer edilmesini rapor etti. Hollanda şampiyonunun bugün yönetim kurulu toplantısı var. Toplantının en önemli maddesi Van Persie. Konu bugün enine boyuna tartışılacak. 33 yaşındaki yıldızın transfer edilebilme şartlarının yanı sıra form durumu da masaya yatırılacak. Toplantı sonunda yönetimde eğer, "Dirk Kuyt etkisi yapar" kanaati oluşursa, RvP için tüm imkanlar seferber edilecek.

    İNDİRİM YAPMASI ŞART
    Fenerbahçe'de 4.9 milyon euro ücret alan, bonuslarla birlikte yılda 6 milyon euro kazanan van Persie'nin Feyenoord'a dönmesi, ücretinde indirim yapmasına bağlı. Tabii Fenerbahçe'nin de oyuncuyu satma kararı alması ve düşük bir bonservis ücretine razı edilmesi lazım.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:49
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