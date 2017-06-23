Prag’dan sonra Nitra da peşinde
Aykut Kocaman'ın kampa beklediği Miroslav Stoch, Çek ve Slovak takımlarının gözdesi oldu.
Slavia Prag'dan sonra Slovakya 1. Ligi'ne yükselen FC Nitra'nın da Miroslav Stoch'u istediği ortaya çıktı. F.Bahçe'yle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sol kanat için Nitra teknik direktörü Ivan Galad, menajeri Milan Lednciky'le görüştüğünü ve Slovak yıldızın da takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Geçen sezon 21 karşılaşmada forma giyen Miro, 5 gol, 4 asistlik bir performans sergilemişti.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
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MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
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nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
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:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Prag’dan sonra Nitra da peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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