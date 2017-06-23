 Prag’dan sonra Nitra da peşinde – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Prag’dan sonra Nitra da peşinde

    Prag’dan sonra Nitra da peşinde

    Aykut Kocaman'ın kampa beklediği Miroslav , Çek ve Slovak takımlarının gözdesi oldu.

    Slavia Prag'dan sonra Slovakya 1. Ligi'ne yükselen FC Nitra'nın da Miroslav Stoch'u istediği ortaya çıktı. F.Bahçe'yle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sol kanat için Nitra teknik direktörü Ivan Galad, menajeri Milan Lednciky'le görüştüğünü ve Slovak yıldızın da takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Geçen sezon 21 karşılaşmada forma giyen Miro, 5 gol, 4 asistlik bir performans sergilemişti.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:24
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