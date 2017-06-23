 Kralı da gelse! – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Kralı da gelse!

    Kralı da gelse!

    Son 6 sezonda Sow, RvP, Fernandao ve Aatıf gibi gol krallığı yaşamış 4 oyuncu transfer eden Kanarya, bu dönemde sadece 1 kez şampiyonluk yaşarken, 1 kez kral çıkartabildi.

    F.Bahçe'nin golcülerden yana yüzü son dönemde bir türlü gülmüyor. Yeni sezon öncesi golcü arayışına giren sarı- lacivertliler ligde son 6 sezonda sadece 1 şampiyonluk elde ederken, bu dönemde takıma 7 golcü transferi yaptı. Sow, Emenike, Bienvenu, Webo, Robin van Persie, Fernandao ve Aatıf gibi golcülerle kadrosunu güçlendiren F.Bahçe, şampiyon tamamladığı 2010-2011'de gol kralı olan Alex de Souza'nın ardından gol kralı çıkaramadı.

    RVP DE ÇÖZÜM OLMADI
    F.Bahçe, geride kalan 6 sezonda kariyerinde daha önce gol krallığı yaşamış 4 futbolcuyu transfer etti. Özellikle daha önce İngiltere Premier Lig'de Arsenal ve Manchester United'la iki kez krallık tacını takan dünya yıldızı RvP'nin transferi büyük ses getirdi ama sadece sesle kaldı. Çünkü 2 sezonda 36 gol atabilen Persie bir türlü istikrarı yakalayamadı. Sık sık yaşadığı sakatlıklarla takımdan ayrı kalan Hollandalı golcü de performansıyla sarı-lacivertli taraftarların beklentisini karşılayamadı.

    20 GOLE ULAŞAN YOK
    F.Bahçe'de 28 golle 2010-11'de krallık tahtına oturan Alex'in ardından son 6 sezonda ligde 20 gole ulaşan yok. Sow 2013-14'te 15, 2014-15'te 14 ve 2016-17'de 12 gol kaydederken, 2012-13'te Webo ile 2015-16'da Van Persie rakip ağları 16'şar kez havalandırdı. Ayrıca Alex, 2011-12'de 14 golle takımının en golcü ismi olmuştu.

    EMENİKE 4 KEZ GERİ GELDİ
    Forvet hattında en büyük belirsizlik ise Nijeryalı Emmanuel Emenike'de yaşandı. 2010- 11'de Karabük'ten transfer edilen Emenike, S.Moskova, Al-Ain ve West Ham maceralarının ardından 2016-2017'de yeniden sarı-lacivertli formayı giydi. 4 kez F.Bahçe'ye dönen 30 yaşındaki golcü geçen sezon 8 gol atabildi.

    İKİ KRAL DA VASATI AŞAMADI
    F.Bahçe, Sow ve Van Persie'nin yanı sıra Süper Lig gol krallarını da kadroya dahil etti. 2014-2015'te Bursa'da bu başarıyı yakalayan Brezilyalı Fernandao ile 2013-2014'te Sivasspor'da gol kralı olan Aatıf Chahechouhe kadroya katıldı. Ancak her iki golcü de Sow ve Van Persie'yle rekabette geride kalırken, Fernandao iki sezonda 37, Aatıf 7 gol atabildi.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:42
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