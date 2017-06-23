Komşu kapıyı çaldı
Fernandao ve Emenike ile ilgili Yunan basınından çarpıcı iddialar geldi.
Sarı-lacivertli iki forvetin, Dieumerci Mbokani'nin sağlık kontrollerini geçememesinin ardından yeni ve maliyeti düşük bir isim arayan Olympiakos'un gündemine geldiği belirtildi. Çıkan haberlerde Olympiakos'un iki futbolcuyu tartıya çıkardığı, birinden birini tercih edeceği, son tercihin Emenike olduğu vurgulandı.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:25
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
Toplam 36
Yorum
MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
Toplam 3
Yorum
nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
Toplam 7
Yorum
:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Komşu kapıyı çaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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