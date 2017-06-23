 Komşu kapıyı çaldı – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Komşu kapıyı çaldı

    Komşu kapıyı çaldı

    ve ile ilgili Yunan basınından çarpıcı iddialar geldi.

    Sarı-lacivertli iki forvetin, Dieumerci Mbokani'nin sağlık kontrollerini geçememesinin ardından yeni ve maliyeti düşük bir isim arayan Olympiakos'un gündemine geldiği belirtildi. Çıkan haberlerde Olympiakos'un iki futbolcuyu tartıya çıkardığı, birinden birini tercih edeceği, son tercihin olduğu vurgulandı.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:25
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