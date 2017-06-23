Josef’e Vasco iddiası
Tatil için ülkesi Brezilya'da bulunan Josef de Souza, Vasco da Gama ile Botafogo arasında oynanan Rio derbisini tribünde izledi. Rio doğumlu olan ve kendisine ailesi ile beraber yaşamak için süper lüks bir ev alan 28 yaşındaki F.Bahçeli ön liberonun Vasco ile transfer görüşmesi yaptığı ve alt yapısından yetiştiği takıma dönmek istediği iddia edildi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:27
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
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MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
Toplam 3
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nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
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:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Josef’e Vasco iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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