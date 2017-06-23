 Josef’e Vasco iddiası – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Josef’e Vasco iddiası

    Josef’e Vasco iddiası
    Tatil için ülkesi Brezilya'da bulunan , Vasco da Gama ile Botafogo arasında oynanan Rio derbisini tribünde izledi. Rio doğumlu olan ve kendisine ailesi ile beraber yaşamak için süper lüks bir ev alan 28 yaşındaki F.Bahçeli ön liberonun Vasco ile transfer görüşmesi yaptığı ve alt yapısından yetiştiği takıma dönmek istediği iddia edildi.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:27
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