Fenerbahçe, Benfica'nın teklifini kabul etti

F.Bahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı merak edilen Ozan Tufan'ın Benfica ile prensipte anlaştığı öğrenildi.

Milli oyuncuya talip olan Portekiz kulübü yetkilileriyle dün Lizbon'da bir görüşme gerçekleştiren menajer Ahmet Bulut'un transfere noktayı koyduğu öğrenildi. Benfica yönetimi ile el sıkışan Bulut, Fenerbahçe'ye sunulacak teklifin detaylarıyla bile yakından ilgilendi.



8 MİLYON EURO'YA BİTİYOR

Bursa'dan 2015'te 7 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Ozan'a Valencia da talipti. Ancak İspanyollar 5 milyon euro'nun üzerine çıkamadı. Benfica'nın ise 8 milyon euro'ya çıktığı ve F.Bahçe'nin bu teklifi kabul edeceği öğrenildi. Ozan, geçen sezon 38 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.