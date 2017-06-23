Fenerbahçe, Benfica'nın teklifini kabul etti
F.Bahçe'den ayrılıp ayrılmayacağı merak edilen Ozan Tufan'ın Benfica ile prensipte anlaştığı öğrenildi.
Milli oyuncuya talip olan Portekiz kulübü yetkilileriyle dün Lizbon'da bir görüşme gerçekleştiren menajer Ahmet Bulut'un transfere noktayı koyduğu öğrenildi. Benfica yönetimi ile el sıkışan Bulut, Fenerbahçe'ye sunulacak teklifin detaylarıyla bile yakından ilgilendi.
8 MİLYON EURO'YA BİTİYOR
Bursa'dan 2015'te 7 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Ozan'a Valencia da talipti. Ancak İspanyollar 5 milyon euro'nun üzerine çıkamadı. Benfica'nın ise 8 milyon euro'ya çıktığı ve F.Bahçe'nin bu teklifi kabul edeceği öğrenildi. Ozan, geçen sezon 38 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
8 MİLYON EURO'YA BİTİYOR
Bursa'dan 2015'te 7 milyon euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Ozan'a Valencia da talipti. Ancak İspanyollar 5 milyon euro'nun üzerine çıkamadı. Benfica'nın ise 8 milyon euro'ya çıktığı ve F.Bahçe'nin bu teklifi kabul edeceği öğrenildi. Ozan, geçen sezon 38 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
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MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
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nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
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:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Fenerbahçe, Benfica'nın teklifini kabul etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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