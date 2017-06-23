Emre’ye izin yok
Aykut Kocaman'ın dönüşüyle F.Bahçe'ye tekrar transfer olabileceği belirtilen eski kaptan Emre Belözoğlu'nun durumuna M.Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ açıklık getirdi.
Gümüşdağ, "Emre'nin bizimle kontratı var. Emre artık futbolunun son döneminde. Bu sene de bizimle beraber olacak. Fenerbahçe'ye dönmesi gibi bir şey söz konusu değil" açıklamasını yaptı. Belözoğlu da daha önce, "Göksel Gümüşdağ'a verilmiş bir sözüm var. Ayrılmak gibi bir düşüncem yok" demişti.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
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Yorum
MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
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nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
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:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Emre’ye izin yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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