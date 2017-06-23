 Emre’ye izin yok – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Emre’ye izin yok

    Emre’ye izin yok

    Aykut Kocaman'ın dönüşüyle F.Bahçe'ye tekrar transfer olabileceği belirtilen eski kaptan 'nun durumuna M.Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ açıklık getirdi.

    Gümüşdağ, "Emre'nin bizimle kontratı var. Emre artık futbolunun son döneminde. Bu sene de bizimle beraber olacak. Fenerbahçe'ye dönmesi gibi bir şey söz konusu değil" açıklamasını yaptı. Belözoğlu da daha önce, "Göksel Gümüşdağ'a verilmiş bir sözüm var. Ayrılmak gibi bir düşüncem yok" demişti.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:38
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