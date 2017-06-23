Emre’ye izin yok

Aykut Kocaman'ın dönüşüyle F.Bahçe'ye tekrar transfer olabileceği belirtilen eski kaptan Emre Belözoğlu'nun durumuna M.Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ açıklık getirdi.

Gümüşdağ, "Emre'nin bizimle kontratı var. Emre artık futbolunun son döneminde. Bu sene de bizimle beraber olacak. Fenerbahçe'ye dönmesi gibi bir şey söz konusu değil" açıklamasını yaptı. Belözoğlu da daha önce, "Göksel Gümüşdağ'a verilmiş bir sözüm var. Ayrılmak gibi bir düşüncem yok" demişti.