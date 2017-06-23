 Datome ile 3 yıl daha – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    ile 3 yıl daha

    Datome ile 3 yıl daha
    F.Bahçe Erkek Basketbol Takımı, Luigi ile devam etmek istiyor. La Gazzetta Dello Sport, Kanarya'nın sözleşmesinde 1 yıl uzatma opsiyonu bulunan oyuncuya 3 yıllık yeni kontrat önereceği, 29 yaşındaki yıldızın NBA'den iyi bir teklif gelmemesi durumunda sarı-lacivertlilerle devam edeceği belirtildi.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:16
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