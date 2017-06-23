Castro’ya onay çıktı

F.Bahçe, Kasımpaşa ile kontratı sona eren Andre Castro'nun menajerini görüşmeye çağırdı. Daha önce Portekizli orta saha oyuncusu ile görüşen Kanarya, Aykut Kocaman'ın onayı üzerine transferi bitirme aşamasına getirdi. Önümüzdeki günlere yapılacak görüşme sonrası transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.