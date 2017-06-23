 Castro’ya onay çıktı – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Castro’ya onay çıktı

    Castro’ya onay çıktı
    F.Bahçe, Kasımpaşa ile kontratı sona eren Andre Castro'nun menajerini görüşmeye çağırdı. Daha önce Portekizli orta saha oyuncusu ile görüşen Kanarya, Aykut Kocaman'ın onayı üzerine transferi bitirme aşamasına getirdi. Önümüzdeki günlere yapılacak görüşme sonrası transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:49
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