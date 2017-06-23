Castro’ya onay çıktı
F.Bahçe, Kasımpaşa ile kontratı sona eren Andre Castro'nun menajerini görüşmeye çağırdı. Daha önce Portekizli orta saha oyuncusu ile görüşen Kanarya, Aykut Kocaman'ın onayı üzerine transferi bitirme aşamasına getirdi. Önümüzdeki günlere yapılacak görüşme sonrası transferin resmiyete kavuşması bekleniyor.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:49
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
Toplam 36
Yorum
MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
Toplam 3
Yorum
nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
Toplam 7
Yorum
:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Castro’ya onay çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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