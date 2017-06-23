Carcela kapışması
Fransız Foot Mercato internet sitesi, Granada forması giyen Mehdi Carcela'ya Valencia, Real Betis, Malaga, Lyon, Monaco, Olympiakos ve Panathinaikos'un yanı sara Fenerbahçe'nin de talip olduğunu yazdı. Geride bıraktığımız sezon La Liga'da 22 maça çıkan, bir ara Trabzonspor'un da gündemine gelen 27 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu, 5 gol-1 asistlik performans sergiledi. Carcela, 16 kez Fas Milli Takımı forması giydi, 1 gol attı.
- 23 Haziran 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Ben Arfa atağı
Toplam 36
Yorum
MALESEF Kİ ALEX GİBİ SONU AYKUT BUNU YEDEK BEKLETİR..ÇILDIRTIR ADAMI.
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Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
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nba bırakın burnu sürtülsün..hak etti bunu.
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Colley-Milosevic takası
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:...Q Kafaya Bak 24 yaşındaki insanı para için satıcan 29 yaşındakini 9.5M için satmayacan BJKlimisn sence sen md ?
Carcela kapışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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