 Carcela kapışması – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Carcela kapışması

    Carcela kapışması
    Fransız Foot Mercato internet sitesi, Granada forması giyen 'ya Valencia, Real Betis, Malaga, Lyon, Monaco, Olympiakos ve Panathinaikos'un yanı sara Fenerbahçe'nin de talip olduğunu yazdı. Geride bıraktığımız sezon La Liga'da 22 maça çıkan, bir ara Trabzonspor'un da gündemine gelen 27 yaşındaki Faslı kanat oyuncusu, 5 gol-1 asistlik performans sergiledi. Carcela, 16 kez Fas Milli Takımı forması giydi, 1 gol attı.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:13
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