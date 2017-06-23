 Bayramlaşma salı – Fotomaç – 23 Haziran 2017
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    23 Haziran 2017, Cuma
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    Bayramlaşma salı

    Bayramlaşma salı
    F.Bahçe'de bayramlaşma töreni bayramın üçüncü gününde yapılacak. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramının 3. günü olan 27 Haziran Salı günü Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde 10.30-13.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek" denildi.
    1. 23 Haziran 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:16
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