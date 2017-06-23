Bacca'da öncelik F.Bahçe'de

Santrfor bölgesine transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'ye İtalya'dan iyi haber geldi. Simon Kjaer'i kadrosuna katmak isteyen Milan, sarı-lacivertlilere bir jest yaparak, Marsilya'nın da ilgilendiği Carlos Bacca için önceliği Fenerbahçe'ye verdi. Eğer Fenerbahçe Bacca'yı ikna edebilirse, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamayı planlıyor.

Yeni sezonda taraftarını stada çekmek isteyen yönetim, genç yıldız Emre Mor'u kiralamak için de düğmeye bastı. Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund'da çok sık forma şansı bulamayan Emre Mor da, Fenerbahçe'ye sıcak bakıyor. Oyuncunun durumu, Dortmund'un yeni teknik direktörü Peter Bosz'un yönetime verdiği rapor sonrası belli olacak.

Fenerbahçe'nin bir diğer hamlesi de Fransa'dan... Sarı-lacivertli ekip, Monaco'nun 20 yaşındaki genç oyuncusu Gil Dias'ı da kiralamak istiyor. Monaco ile iyi ilişkileri olan Fenerbahçe yönetimi, teklifini Monaco yönetimine iletti. Oyuncuyla ilgili son karar ise, teknik direktör Leonardo Jardim'e ait..

Fenerbahçe kaleyi de sağlama almak istiyor. Uzun süre David Ospina'nın peşinde koşan ancak istediğini alamayan Fenerbahçe, rotasını Kameni'ye çevirdi. Kameni için oyuncunun kulübü Malaga ile görüşen Fenerbahçe yönetimi, oyuncuyu Düzce kampına yetiştirme hedefinde.

Sarı-lacivertli kulüp iç transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. 1 yıllık kiralık sözleşmesi sona eren Moussa Sow, takımda kalmak istiyor. Aykut Kocaman'ın da gelecek sezon takımda görmek istediği Senegalli oyuncu için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe, Sow'u 1 yıl daha kiralamak istiyor. Moussa Sow gerekirse ücretinde indirime gitmeye hazır. Diğer taraftan UEFA Financial Fair-Play sebebiyle bonservis ödeme konusunda eli kolu bağlı olan Fenerbahçe yönetimi, Ozan Tufan ve Simon Kjaer'i elden çıkararak elini rahatlatmak istiyor. Portekiz ekibi Benfica'nın ilgilendiği iddia edilen Ozan Tufan'dan iyi bir gelir bekleyen sarı-lacivertli ekip, eğer gerekirse Simon Kjaer'a gelen teklifleri de değerlendirecek. (DHA)