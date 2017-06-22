 ‘Teklif almadık’ – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    ‘Teklif almadık’

    ‘Teklif almadık’
    Kanarya'nın bir süredir gündeminde olan eski Beşiktaşlı yıldız Fernandes'in menajeri konuştu. Paulo Barbosa "F.Bahçe'nin ilgisini duyduk ancak resmi bir teklif yok. kariyerine Lokomotiv'de devam etmek istiyor" dedi.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:30
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