‘Stoch’la el sıkışmıştık’

Slavia Prag'ın başkan yardımcısı Jaroslav Tvrdik, Miroslav Stoch'la her konuda anlaştıklarını ancak transferin son anda bozulduğunu söyledi. Tvrdik "El sıkıştık. İmza aşamasına gelmiştik. Ancak yeni hoca onu bırakmak istemedi. Transferi son anda gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.