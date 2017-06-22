 Seydou Doumbia elden kaçtı – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    elden kaçtı

    Seydou Doumbia elden kaçtı
    F.Bahçe'nin bir süredir takibinde olan Seydou Doumbia'nın yeni rotası Sporting Lizbon olacak. Sarı-lacivertlilerin transfer listesinde ilk sıralarda yer almayan tecrübeli forvet, Kanarya'dan haber gelmeyince Portekiz kulübünün yolunu tuttu. Sporting, Doumbia'yı Roma'dan 1 yıllığına kiraladı.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:28
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