Rota Kameni
F.Bahçe uzun süre Arsenal’li Ospina’nın peşinde koştu. Ancak Kolombiyalı eldiven ABD’yi tercih etti. Sarı-lacivertliler, Kameni için yeniden harekete geçiyor
1.2 MİLY ON EURO ÖNERİLE CEK
Carlos Kameni'nin Malaga ile 2020'ye kadar kontratı var. Kanarya bu transfer için kulübüne 1 milyon euro'luk bir teklif sunacak. 33 yaşındaki eldiven İspanya'da 750 bin euro kazanıyor. Sarı-lacivertliler, şans bulduğunda güvenilecek isim olan Kameni'yi yıllık 1.2 milyon euro'ya bağlamayı planlıyor. Fenerbahçe'nin Ramazan Bayramı'nda bu transfer için harekete geçeceği ve kısa süre içinde imza aşamasına getireceği öğrenildi. 33 yaşındaki kaleci, Volkan Demirel ile forma yarışına girecek. Aykut Kocaman iki iyi kaleci istediğini yönetime iletmişti.
- 22 Haziran 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:24
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Trabzonspor camiası iftarda buluştu
Toplam 4
Yorum
Yok Ya 33 hafta yat. FB,GS, BJK yensin. Rakibin Kayseri'ye Rize'de 4-2 yenil. sonra Trabzon suçlu. YOK YAAAA
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Beşiktaş'ta transferde son durum
Toplam 10
Yorum
kartal geçen seneki hataları yapmayın ne fair playi ne uefa kriterlerini takmayın alın abubakar ı alın taliscayı ve vidayı hiç birşey olmaz ..
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Karius iddiası
Toplam 17
Yorum
eski kaleci rıza ertuğrul da volkan abisi gibi çok hantal..yetişmemiş.
Rota Kameni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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