 Rota Kameni – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Rota

    Rota Kameni

    F.Bahçe uzun süre Arsenal’li Ospina’nın peşinde koştu. Ancak Kolombiyalı eldiven ABD’yi tercih etti. Sarı-lacivertliler, için yeniden harekete geçiyor

    Sarı-lacivertliler, Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena ve Nabil Dirar transferlerini tamamladıktan sonra kaleci işini halletmek için kollarını sıvadı. Gündemdeki 1 numaralı isim Arsenal'in tecrübeli kalecisi David Ospina'dan başkası değildi. Ancak Kanarya geçtiğimiz sezon da peşine düştüğü Kolombiyalı eldivenin transferini noktalayamadı. 28 yaşındaki başarılı kaleci, Avrupa kariyerini sonlandırıp Los Angeles Galaxy'den gelen teklife "Evet" dedi. Bu gelişme üzerine daha fazla vakit kaybetmek istemeyen sarı-lacivertli yönetim, Ospina'dan umudu kesince rotayı yeniden ikinci opsiyon olan Carlos Kameni'ye kırdı. Kamerunlu file bekçisi için kısa süre önce girişimde bulunan ve büyük oranda anlaşmasına rağmen bu ismi askıda tutan Fenerbahçe, transferi noktalamak için tekrar atağa kalkacak.

    1.2 MİLY ON EURO ÖNERİLE CEK
    Carlos 'nin Malaga ile 2020'ye kadar kontratı var. Kanarya bu transfer için kulübüne 1 milyon euro'luk bir teklif sunacak. 33 yaşındaki eldiven İspanya'da 750 bin euro kazanıyor. Sarı-lacivertliler, şans bulduğunda güvenilecek isim olan Kameni'yi yıllık 1.2 milyon euro'ya bağlamayı planlıyor. Fenerbahçe'nin Ramazan Bayramı'nda bu transfer için harekete geçeceği ve kısa süre içinde imza aşamasına getireceği öğrenildi. 33 yaşındaki kaleci, Volkan Demirel ile forma yarışına girecek. Aykut Kocaman iki iyi kaleci istediğini yönetime iletmişti.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:24
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