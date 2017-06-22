 Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    ABD’ye ‘evet’ dedi

    Ospina ABD’ye ‘evet’ dedi
    Kanarya'nın uzun zamandır peşinde koştuğu David rotasını ABD'ye kırıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Arsenal'de yedek kulübesinde hapsolan Kolombiyalı eldiven Los Angeles Galaxy'nin teklifini kabul etti. Sarı-lacivertliler, 28 yaşındaki file bekçisi için teklifini 3 milyon euro'ya kadar yükseltmiş ancak İngiliz ekibini ikna edememişti.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:15
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