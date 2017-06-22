 Nasri’de Çin şoku – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    Nasri’de Çin şoku

    Nasri’de Çin şoku
    F.Bahçe'nin kadrosuna katmak için uğraştığı transferinde Çinliler devreye girdi. Shanghai Shenhua ekibinin Fransız futbolcuya yıllık 15 milyon euro teklif ettiği öğrenildi. Kanarya bu gelişme üzerine bir süre bekleme kararı aldı.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:26
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