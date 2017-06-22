Martin Skrtel’e teklif yağıyor

Kanarya'nın tecrübeli stoperi Martin Skrtel'e teklifler yağıyor.

Swansea City'nin ardından Celtic'in de Slovak savunmacı için harekete geçtiği öğrenildi. Kanarya, Simon Kjaer'i satmayı düşünürken, Skrtel'e gelen iki teklif kafaları karıştırdı. Sarı-lacivertli yönetim fiyatların 7 milyon euro'ya çıkmasını bekliyor.