 Martin Skrtel’e teklif yağıyor – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    ’e teklif yağıyor

    Martin Skrtel’e teklif yağıyor

    Kanarya'nın tecrübeli stoperi 'e teklifler yağıyor.

    Swansea City'nin ardından Celtic'in de Slovak savunmacı için harekete geçtiği öğrenildi. Kanarya, Simon Kjaer'i satmayı düşünürken, Skrtel'e gelen iki teklif kafaları karıştırdı. Sarı-lacivertli yönetim fiyatların 7 milyon euro'ya çıkmasını bekliyor.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:24
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