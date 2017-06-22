 Josue ve Castro hedefte – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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HEPSİ
    22 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ve Castro hedefte

    Josue ve Castro hedefte
    Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman'ın orta saha için Kasımpaşa'dan ayrılan ve Galatasaray'dan giden için onay verdiği öğrenildi. İki futbolcu için görüşmeler yakında başlayacak.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:27
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