İranlı kaleci geliyor

Fenerbahçe'nin gündeminde David Ospina ve Carlos Kameni isimleri dolaşırken daha önce de adı sarı-lacivertliler ile anılan Alireza Beiranvand'ın da yeniden radara takıldığı iddia edildi. Pers basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe yönetiminin 24 yaşındaki eldiveni kadrosuna katmayı planladığı ileri sürüldü. Persepolis'te forma giyen kalecinin bonservisi 500 bin euro civarında.