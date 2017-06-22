 İranlı kaleci geliyor – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    İranlı kaleci geliyor

    İranlı kaleci geliyor
    Fenerbahçe'nin gündeminde David Ospina ve Carlos Kameni isimleri dolaşırken daha önce de adı sarı-lacivertliler ile anılan Alireza Beiranvand'ın da yeniden radara takıldığı iddia edildi. Pers basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe yönetiminin 24 yaşındaki eldiveni kadrosuna katmayı planladığı ileri sürüldü. Persepolis'te forma giyen kalecinin bonservisi 500 bin euro civarında.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:16
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