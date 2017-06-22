‘Gonzalez’i istiyorlar’

İspanyol basınından sürpriz iddia... Fenerbahçe'nin Granada'nın sağ açığı Mehdi Carcela-Gonzalez'in peşinde olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin 2020'ye kadar kulübüyle kontratı olan oyuncunun bonservisi için 2.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Lyon ve Monaco da kanca attı.