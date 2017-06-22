 ‘Gonzalez’i istiyorlar’ – Fotomaç – 22 Haziran 2017
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    22 Haziran 2017, Perşembe
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    ‘Gonzalez’i istiyorlar’

    ‘Gonzalez’i istiyorlar’
    İspanyol basınından sürpriz iddia... Fenerbahçe'nin Granada'nın sağ açığı Mehdi Carcela-Gonzalez'in peşinde olduğu belirtildi. Sarı-lacivertlilerin 2020'ye kadar kulübüyle kontratı olan oyuncunun bonservisi için 2.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi. Lyon ve Monaco da kanca attı.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:23
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