 Gençler kampta – Fotomaç – 22 Haziran 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Haziran 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Gençler kampta

    Gençler kampta
    Aykut Kocaman beklenileni veremeyen Salih Uçan ve geçen sezon Eskişehir'de kiralık oynayan Hakan Çinemre'yi Topuk Yaylası'nda özel olarak takip edecek. İki genç futbolcunun performanslarına göre kalıp kalmamalarına karar verecek.
    1. 22 Haziran 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:30
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gençler kampta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.