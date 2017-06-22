Gençler kampta

Aykut Kocaman beklenileni veremeyen Salih Uçan ve geçen sezon Eskişehir'de kiralık oynayan Hakan Çinemre'yi Topuk Yaylası'nda özel olarak takip edecek. İki genç futbolcunun performanslarına göre kalıp kalmamalarına karar verecek.